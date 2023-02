Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Bergallee/ Nachtragsmeldung zu Täter entwenden Bronzeplatte und Bronzekreuz von Gräbern

Coesfeld (ots)

Nachtragsmeldung zu Auftrag Nr. 4987424

Weitere Geschädigte meldeten Diebstähle von Gräbern auf dem Friedhof an der Bergallee. Unbekannte entwendeten in diesen beiden Fällen Bronzekreuze. Die Tatzeit liegt zwischen 12 Uhr am Donnerstag (16.02.23) und 12 Uhr am Montag (20.02.23). Die Polizei in Coesfeld prüft einen Zusammenhang zwischen allen Taten und bittet auch in diesen Fällen unter 02541-140 um Hinweise.

Ursprungsmeldung:

In der Zeit von Sonntag (16.00 Uhr) bis Montag (16.00) Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter mindestens eine Bronzeplatte und ein Bronzekreuz von Gräbern des Friedhofs auf der Bergallee in Coesfeld.

In einem Fall wendeten die Täter augenscheinlich massive Gewalt an und zerstörten eine Marmorplatte, um die eingebettete Bronzeplatte zu lösen und zu entwenden. Bei einem anderen Grab brachen die Unbekannte das Bronzekreuz vom Grabstein ab, um es zu stehlen.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell