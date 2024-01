Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Nach Unfall zu Fuß geflüchtet und schwer verletzt - Sachbeschädigung - Unfälle

Aalen (ots)

Bopfingen: Nach Unfall zu Fuß geflüchtet und schwer verletzt

Am Dienstagabend ereignete sich auf der B29 zwischen Aufhausen und Lauchheim ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht zu Fuß, bei welcher der 24-jährige Unfallverursacher schwer verletzt wurde. Durch einen Verkehrsteilnehmer wurde gegen 22.11 Uhr ein verunfallter PKW kurz vor der Abzweigung Röttingen mitgeteilt, welcher nach einem geplatzten Reifen ins Schleudern geriet und von der Fahrbahn abkam. Nach Zeugenaussagen fiel der BMW bereits im Vorfeld des Unfalls auf, nachdem dieser über einen längeren Streckenabschnitt mit nicht angepasster Geschwindigkeit und in Schlangenlinien unterwegs war. Beim Eintreffen der Polizei stieg der Fahrer aus dem Fahrzeug aus, schlug einem zur Hilfe gekommenen Zeugen mit der Faust ins Gesicht und flüchtete zu Fuß in Richtung der Bahngleise. Er überstieg eine Leitplanke und stürzte anschließend einen etwa 15-Meter tiefen Abhang auf die Bahngleise hinab, wo er schwer verletzt liegen bleib. Der 24-jährige Mann musste durch die Feuerwehren Lauchheim und Bopfingen, die mit vier Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort kamen, von den Gleisen geborgen werden. Hierzu musste die B29 in der Zeit zwischen 23 Uhr und 00:50 Uhr komplett gesperrt werden. Ebenso mussten die Bahngleise in der Zeit von 22:30 Uhr bis etwa 23.30 Uhr für den Bahnverkehr gesperrt werden. Nachdem in dem Unfallfahrzeug mehrere Alkoholfalschen aufgefunden werden konnten und auch der Verdacht auf BtM-Beeinflussung bestand, wurde durch die Staatsanwaltschaft Ellwangen eine Blutentnahme im Krankenhaus angeordnet. An dem Fahrzeug entstand durch den Unfall ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Verkehrsteilnehmer, die im Vorfeld durch die Fahrweise des BMW gefährdet wurden, werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 zu melden.

Ellenberg: Sachbeschädigung

Im Zeitraum von Montag, 17 Uhr bis Dienstag, 7:45 Uhr, wurde ein Buswartehäuschen in der Dietlesmühle beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Tannhausen unter 07964/330001 entgegen.

Lorch: Von der Fahrbahn abgekommen

Gegen 1:30 Uhr geriet am Mittwoch ein 26-Jähriger mit seinem PKW auf der B297 nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte er einen Leitpfosten und überfuhr ein Verkehrsschild. Anschließend kam der PKW im Graben zum Stehen. Bei dem Unfall wurde der Fahrer sowie sein 24-jähriger Beifahrer leicht verletzt.

Bettringen: Gegen Baum gefahren

Am Dienstag gegen 12.30 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Audi die Donaustraße. Von hier bog er in den Kreisverkehr Donaustraße/In der Vorstadt ein. Beim Herausfahren aus dem Kreisverkehrs in Fahrtrichtung Gügling geriet er mit seinem Fahrzeug gegen den Bordstein und kam daraufhin von der Fahrbahn ab. Letztendlich prallte das Fahrzeug noch gegen einen Baum. Im Fahrzeug befanden sich noch drei weitere Personen, welche glücklicherweise alle nicht verletzt wurden.

Schwäbisch Gmünd: Parkunfall mit 5 beteiligten Fahrzeugen

Beim rückwärts Ausparken in der Lindenfirststraße fuhr am Dienstag gegen 13 Uhr eine 57-Jährige mit ihrem Seat gegen einen gegenüberstehenden VW sowie einen Citroen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW gegen einen weiteren Audi sowie einen Ford geschoben. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 8.800 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell