Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfall im Begegnungsverkehr - Zweiter beteiligter Lkw gesucht!

Wangerland (ots)

Am Freitag, 01.12.2023, gegen 09:25 Uhr, kam es auf der L 812 in Höhe Rickelhausen zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Die jeweils linken Außenspiegel zweier Lastkraftwagen stießen aneinander und wurden beschädigt. Der Unfallbeteiligte aus einem der beiden Lkw, Farbe Weiß und mit grüner Seitenaufschrift, setzte seine Fahrt in Richtung Hohenkirchen fort, ohne anzuhalten. Dieser Beteiligte sowie weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Wangerland unter 04463-808910 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell