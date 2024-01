Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: OStalbkreis: Alkoholisiert ins Gleisbett gefahren - Glätteunfälle - Sonstiges

Aalen (ots)

Rainau-Buch: Alkoholisiert ins Gleisbett gefahren

Kurz nach 19 Uhr am Mittwochabend befuhr ein 47-Jähriger mit seinem Dodge von Hüttlingen in Richtung Goldshöfe, wobei er offenbar mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit das Fahrzeug einer 57-Jährigen überholte. Diese beobachtete dann, wie das Fahrzeug zunächst gegen ein Verkehrszeichen prallte und dann in das Gleisbett in Goldshöfe fuhr. Die Frau verständigte daraufhin die Polizei. Nachdem sich bei der Unfallaufnahme der Verdacht auf eine Alkoholbeeinflussung ergab, wurde bei dem 47-Jährigen ein Atemalkoholtest durchgeführt. Nachdem dieser einen Wert von über 2 Promille aufwies, musste er sich deshalb im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Zur Bergung seines Fahrzeuges aus dem Gleisbett musste der Zugverkehr in Richtung Aalen kurzzeitig komplett gesperrt werden. Verkehrsteilnehmer, die durch den Dodge im Vorfeld gefährdet wurden, werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 zu melden.

Neresheim: Von der Fahrbahn abgekommen

Auf rund 15.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der bei einem Unfall am Mittwochmittag entstand. Gegen 13.15 Uhr befuhr ein 47-Jähriger mit seinem Audi A3 die Kreisstraße 3303, wo er wegen überhöhter Geschwindigkeit mit dem Fahrzeug von der Straße abkam und gegen einen Telefonmast fuhr. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Aalen: Unfall auf eisglatter Straße

Auf einem abschüssigen Stück der Waldstraße kam ein 51-Jähriger am Mittwochmorgen kurz nach 9 Uhr mit seinem Ford Focus wegen Eisglätte von der Straße ab, wobei der Pkw gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes Benz prallte. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Schaden von rund 1500 Euro.

Aalen: Eisglätte II

Gegen 9 Uhr am Mittwochmorgen stellte eine 32-Jährige ihren Mercedes Benz in der Warthelandstraße ab. Obwohl die Frau die Handbremse angezogen hatte, rutschte das Fahrzeug - kurz nachdem sie ausgestiegen war - auf eisglatter Straße gegen einen geparkten VW Golf, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand.

Ellwangen: Fahrzeug übersehen

Von einem Parkplatz kommend, fuhr eine 20-Jährige am Mittwochabend gegen 19.20 Uhr mit ihrem VW auf die Dr.-Adolf-Schneider-Straße ein. Dabei übersah sie den Ford einer 21-Jährigen und streifte diesen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt.

Ellwangen: 7000 Euro Sachschaden

Eisglätte war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Mittwoch ein Sachschaden von rund 7000 Euro entstand. Auf der Straße "Wolfgangsklinge" kam der Opel eines 68-Jährigen ins Rutschen und streifte dabei einen geparkten VW Mutlivan.

Bopfingen: Ins Rutschen gekommen

Auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Aalener Straße rutschte der Ford eines 23-Jährigen am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr gegen den BMW eines 27-Jährigen, wobei ein Sachschaden von rund 6000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Fahrspurwechsel

Beim Wechseln des Fahrstreifens auf der B 29 übersah ein 22-Jähriger am Mittwochmorgen gegen 6.20 Uhr den neben ihm fahrenden Opel eines 59-Jährigen und streifte diesen mit seinem Sattelzug. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 8500 Euro.

