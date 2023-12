POL-PPWP: Angebranntes Essen führt zu Rauchentwicklung

Kaiserslautern (ots) - Ein 28-jähriger Mann meldete der Polizei am Dienstagmorgen eine Verkehrsunfallflucht in der Kurt-Schumacher-Straße. Dort parkte er am Montag um 18:45 Uhr seinen BMW am Straßenrand. Als er am folgenden Morgen um 08:40 Uhr an den Pkw zurückkam, bemerkte er, dass der Wagen hinten links beschädigt war. Wer den Unfall verursacht hat und einfach wegfuhr, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen ...

