POL-PPWP: Parkrempler sorgt für drei beschädigte Fahrzeuge

Kaiserslautern (ots) - Vor "ausverkauftem Haus" ging es am Dienstagabend in Kaiserslautern in das Achtelfinale des DFB-Pokals. Hierbei standen sich die Mannschaften des 1. FC Kaiserslautern und des 1.FC Nürnberg gegenüber. Das Spiel endete nach 90 Minuten mit 2:0 für die Heimmannschaft aus Kaiserlautern, wodurch die "Roten Teufel" das Los für das Viertelfinale lösten. Aufgrund von über 48.000 Fans, die das Stadion ...

mehr