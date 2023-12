POL-HWI: Ergänzungsmeldung: LKW auf der A20 bei Schönberg verunglückt

Hornstorf (ots) - Am 03. Dezember kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Hornstorf, bei dem ein Fahrzeug alleinbeteiligt verunfallte. Wie sich später herausstellte, war der Fahrer des verunfallten Fahrzeugs alkoholisiert. Gegen 21:00 Uhr befuhr der 23-jährige Fahrzeugführer eines VW die Hauptstraße in Richtung Osttangente, als er die Lenkgewalt über sein Fahrzeug verlor, nach rechts von der Fahrbahn ...

mehr