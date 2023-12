POL-PPWP: Einsatz sorgt für Aufmerksamkeit

Zweibrücken (ots) - In einem Mehrfamilienhaus im Zweibrücker Stadtgebiet ist am späten Montagabend eine junge Frau tot aufgefunden worden. Bewohner des Hauses entdeckten die Leiche in den Kellerräumen des Gebäudes und verständigten die Polizei. Die 33-Jährige wies Spuren von äußerer Gewaltanwendung auf, so dass von einem Tötungsdelikt ausgegangen wird. Derzeit gibt es keinen konkreten Tatverdächtigen. Die Frau ...

