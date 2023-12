POL-PPWP: Holz auf Auto geworfen

Kaiserslautern (ots) - Ein Busfahrer handelte am Sonntagnachmittag in der Burgstraße gedankenschnell und half der Polizei, einen mutmaßlichen Exhibitionisten zu fassen. An einer Bushaltestelle sprach ein 14-jähriges Mädchen den Fahrer an und berichtete, dass ein Mann, der in der benachbarten Reihe saß, sich vor ihr entblößt habe. Der 50-Jährige schloss sofort ...

