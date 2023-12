Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Jugendliche greifen Ehepaar an

Kaiserslautern (ots)

Am Sonntagmittag wurde die Polizei in den Lothringer Schlag gerufen. Ein Ehepaar wurde dort von zwei Jugendlichen angegriffen. Nach Angaben einer 63-jährigen Frau, seien sie und ihr 64-jähriger Ehemann - während sie sich in der Straße aufhielten- zunächst mit Softair-Pistolen beschossen und anschließend mit einer Eisplatte beworfen worden. Eine hinzugerufene Polizeistreife konnte die beiden Tatverdächtige vor Ort nicht mehr feststellen und nahm die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung auf. Zeugen, die gegen 12.30 Uhr am Lothringer Schlag und in der Umgebung unterwegs waren und Hinweise zu den Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2250 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

