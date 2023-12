POL-PPWP: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Pirmasens (ots) - Unbekannte Täter entwendeten am 01.12.2023, gegen 15:45 Uhr, im Eingangsbereich des Kauflands in der Zweibrücker Straße in Pirmasens eine Geldbörse. Die Geschädigte stellte kurz ihre Einkaufstasche mit Geldbörse unbeaufsichtigt auf dem Boden ab. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips Kontaktdaten für ...

