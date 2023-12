POL-PPWP: Geldbörse gestohlen

Kaiserslautern (ots) - Langfinger machten sich in den vergangenen Tagen an mehreren Kellern in einem Mehrfamilienhaus in der Alex-Müller-Straße zu schaffen. Nach Angaben eines Bewohners drangen die unbekannten Täter in die verschlossenen Kellerabteile ein und entwendeten unter anderem eine Klimaanlage. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Was genau gestohlen wurde und der exakte Tatzeitraum, sind zurzeit noch nicht bekannt. Daher werden Zeugen und eventuell ...

mehr