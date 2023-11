Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Zwei Wohnungseinbrüche beschäftigen Kripo

Groß-Gerau (ots)

Am Freitag und Samstag (17./18.11.) ereigneten sich in Groß-Gerau zwei Einbrüche in Wohnhäuser.

Durch ein Fenster verschafften sich Unbekannte am Freitag in der Zeit zwischen 20.00 und 20.45 Uhr Zugang in ein Wohnhaus in der Hermann-Löns-Straße. Die Einbrecher erbeuteten Schmuck und Geld. Drei Verdächtige im Alter zwischen 25 bis 30 Jahren, von denen zwei FFP2-Masken trugen und alle dunkel gekleidet waren, wurden von Zeugen bei der Flucht vom Tatort beobachtet.

Durch ein Fenster verschaffte sich ein Unbekannter zudem am Samstag, kurz nach 18.00 Uhr Uhr, Zutritt zu einem Haus in der Alsterstraße. Dem ungebetenen Gast fielen auf seiner anschließenden Suche nach Wertgegenständen diverse Schmuckstücke in die Hände. Der 30 bis 40 Jahre alte Unbekannte hatte einen Dreitagebart und trug eine helle Kapuzenjacke.

Die Kripo prüft einen Tatzusammenhang. Weitere Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

