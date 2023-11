POL-DA: Seckmauern: Sprengung eines Geldausgabeautomaten

Darmstadt (ots) - In dem Zeitraum von Donnerstag, 16.11.2023, gegen 19:00 Uhr und Samstag, 18.11.2023, gegen 10:30 Uhr sowie in dem Zeitraum von Freitag, 17.11.2023, 18:45 Uhr und Samstag, 14:00 Uhr, wurden in der Rüdesheimer Straße, auf dem Anwohner Parkplatz der Hausnummern 100-112, zwei Fahrzeuge beschädigt (1er BMW in weiß sowie ein Audi A3 in schwarz). Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der ...

mehr