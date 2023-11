Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Unfallverursacher nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Darmstadt (ots)

In dem Zeitraum von Donnerstag, 16.11.2023, gegen 19:00 Uhr und Samstag, 18.11.2023, gegen 10:30 Uhr sowie in dem Zeitraum von Freitag, 17.11.2023, 18:45 Uhr und Samstag, 14:00 Uhr, wurden in der Rüdesheimer Straße, auf dem Anwohner Parkplatz der Hausnummern 100-112, zwei Fahrzeuge beschädigt (1er BMW in weiß sowie ein Audi A3 in schwarz). Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim 2.Polizeirevier in Darmstadt (06151-969 41210) zu melden.

Berichterstatterin: Ziegler, PKin

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell