Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Verkehrsunfallflucht mit hohem Schaden - Zeugen gesucht

Bürstadt (ots)

Am Samstag, den 18.11.2023 ereignete sich gegen 10 Uhr auf Höhe der Nibelungenstraße 205 in Bürstadt eine Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein parkendes Fahrzeug stark beschädigt, es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Bei dem verursachenden Fahrzeug handelt es sich nach Angaben von Zeugen um einen weißen Sattelzug womöglich mit einem ausländischen Kennzeichen, welcher sich nach dem Unfall in Richtung B47 entfernte.

Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter tel. 06206/9440-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell