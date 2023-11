Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt Wolfskehlen: Stromspeicher eines Balkonkraftwerks verursacht Brand - Bewohner leicht verletzt

Riedstadt Wolfskehlen (ots)

Gegen 03:00 Uhr in der Nacht von Freitag auf Samstag (17./18.11.) ging bei der Rettungsleitstelle Groß-Gerau die Meldung über einen explodierten Stromspeicher in einem Einfamilienhaus ein. Die insgesamt 50 Einsatzkräfte der sofort entsandten Feuerwehren und des Rettungsdienstes aus Wolfskehlen und Groß-Gerau konnten den Brand schnell löschen. Der 59-jährige einzige Hausbewohner erlitt eine Rauchgasvergiftung, die im Krankenhaus behandelt werden muss. Nach ersten Feststellungen der Feuerwehr ist einer von zwei Speicherblöcken eines Stromspeichers eines Balkonkraftwerks im ersten Stockwerk des Hauses explodiert und hat dadurch Holzverkleidungen in Brand gesetzt. Betroffen waren der erste Stock und das Erdgeschoss des Gebäudes, das nun zunächst nicht bewohnbar ist. Die Höhe des entstandenen Sachschadens könnte laut erster Schätzung der Feuerwehr in einem niedrigen sechsstelligen Bereich liegen. Die Ermittlungen zur Brandursache erfolgen am Montag durch die Kriminalpolizei. gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

