POL-K: 231102-1-LEV Suche nach vermisster Seniorin

Köln (ots) - Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt: Polizisten haben am Dienstagabend (31. Oktober) in Köln-Heimersdorf einen 65-jährigen Mann festgenommen, der einen 41 Jahre alten Bewohner eines Mehrfamilienhauses niedergestochen haben soll. Der 41-Jährige erlag in einem Krankenhaus seinen ...

mehr