Polizei Köln

POL-K: 231101-2-K 41-Jähriger stirbt nach Stich in den Oberkörper - Tatverdächtiger festgenommen

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Polizisten haben am Dienstagabend (31. Oktober) in Köln-Heimersdorf einen 65-jährigen Mann festgenommen, der einen 41 Jahre alten Bewohner eines Mehrfamilienhauses niedergestochen haben soll. Der 41-Jährige erlag in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Nach aktuellem Ermittlungsstand war ein Streit zwischen den beiden Männern gegen 18 Uhr eskaliert. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen.

Für telefonische Auskünfte ist Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer von der Kölner Staatsanwaltschaft am Donnerstag unter der Telefonnummer 0221 477-4271 zu erreichen. (ja/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell