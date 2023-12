Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den BMW beschädigt?

Kaiserslautern (ots)

Ein 28-jähriger Mann meldete der Polizei am Dienstagmorgen eine Verkehrsunfallflucht in der Kurt-Schumacher-Straße. Dort parkte er am Montag um 18:45 Uhr seinen BMW am Straßenrand. Als er am folgenden Morgen um 08:40 Uhr an den Pkw zurückkam, bemerkte er, dass der Wagen hinten links beschädigt war. Wer den Unfall verursacht hat und einfach wegfuhr, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, welche die Unfallflucht beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2250 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

