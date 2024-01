Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Trickbetrug durch falsche Bankmitarbeiter & Radfahrerin nach Kollision mit Pkw verletzt

Aalen (ots)

Schorndorf: Trickbetrug durch falsche Bankmitarbeiter

Eine 62 Jahre alte Schorndorferin erhielt am gestrigen Mittwochabend Anrufe, bei denen sich der Anrufer als Mitarbeiter ihrer Hausbank ausgab. Durch eine geschickte Form der Gesprächsführung gaukelte der Anrufer der arglosen Frau vor, dass gegenwärtig unberechtigt auf ihr Konto zugegriffen würde. Nur wenn die Frau den Anweisungen des falschen Bankmitarbeiters folgen würde, könnte ein Schaden abgewendet werden. Die Frau schenkte den Schilderungen glauben, erhöhte zunächst ihr Überweisungslimit und tätigte letztlich zwei Überweisungen, in denen sie einen niederen fünfstelligen Geldbetrag anwies. Als die Frau sich später mit ihrem Mann unterhielt und Zweifel an der Echtheit der Anrufe aufkamen, erstatteten sie schließlich eine Anzeige bei der Polizei. Das Polizeirevier Schorndorf ermittelt nun wegen Betruges zur Identität des falschen Bankmitarbeiters und zum Verbleib des Geldes.

Die Polizei möchte über die Vorgehensweisen der Telefonbetrüger informieren, damit weitere Schadensfälle möglichst verhindert werden können.

So funktioniert die Masche mit den falschen Bankmitarbeitern: In der Regel erfolgt der Anruf des angeblichen Bankmitarbeiters überraschend, nicht selten außerhalb der üblichen Öffnungszeiten der Bankfiliale. Im Display des Telefons erscheint dabei in einigen Fällen tatsächlich die korrekte Rufnummer des kontoführenden Instituts. Diese ist heute mit einfachen technischen Tricks zu fälschen. Was der Angerufene nicht weiß, ist, dass der Anrufer auf Grund abgefangener oder anderweitig unrechtmäßig erlangter Zugangsdaten oftmals bereits Zugriff auf das Online-Banking des Angerufenen hat und dort auch angemeldet ist. Am Telefon kann er deshalb problemlos den Namen des üblichen Kundenberaters, die Kontoumsätze, den Kontostand und die persönlichen Daten des Kontoinhabers nennen. So erschleicht sich der falsche Bankberater das Vertrauen des Angerufenen. Zunächst weist der falsche Bankmitarbeiter den Angerufenen häufig auf ein angebliches Problem mit dessen Konto hin. Es geht fast immer um die Sicherheit im Onlinebanking, Sicherheitsabfragen oder eine dubiose Falschüberweisung von dem Konto, welche die Bank angeblich stoppen möchte. Die rhetorisch geschulten Anrufer verwickeln die Bankkunden in ein Gespräch und entlocken dabei ganz geschickt TAN-Nummern oder Freischalt-Codes.

Um Betrugsfälle dieser Art zu verhindern, rät die Polizei: - Geben Sie niemals persönliche Daten oder Bankdaten am Telefon preis! Gesundes Misstrauen schützt. - Beenden Sie das Gespräch, wenn Sie den leisesten Verdacht hegen, dass etwas nicht in Ordnung sein könnte und verständigen Sie unverzüglich Ihre Bank. - Falls Sie Opfer einer Straftat geworden sind, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Weitere Informationen und Verhaltenstipps erhalten Sie auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK): https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Winnenden-Schelmenholz: Radfahrerin nach Kollision mit Pkw verletzt

Ein 50 Jahre alter Fahrer eines VW Transporters wollte am Donnerstagmorgen gegen 7:40 Uhr von der Straße Linsenhalde in eine Einfahrt abbiegen und übersah hierbei eine entgegenkommende 45-jährige Radfahrerin. Die Radfahrerin stürzte nach der Kollision mit dem Pkw zu Boden, sie wurde nach derzeitigem Kenntnisstand mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 7000 Euro geschätzt.

