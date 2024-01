Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Illegale Entsorgung von Ölfässern - Diebstahl von Kabeltrommeln

Aalen (ots)

Essingen: Diebstahl von Kabeltrommeln

Von einer Großbaustelle in der Daimlerstraße wurden in den vergangenen Wochen insgesamt vier Kabeltrommeln mit schwarzen 10 kV Mittalspannungskabel mit einem Durchmesser von 2,5cm entwendet. Eine Trommel hat einen Durchmesser von ca. 120 cm und wiegt ca. 400 Kilogramm. Der Wert des Diebsgutes beträgt ca. 5000 Euro. Hinweise auf den Diebstahl nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 entgegen.

Westhausen: Illegale Entsorgung von Ölfässern

Zwei Ölfässer aus Kunststoff mit einem Fassungsvermögen von jeweils 1000 Liter wurden durch unbekannte Vandalen in einer Waldzufahrt der L1029 bei Immenhofen entsorgt. Die Fässer wurden am Freitagmorgen gegen 11 Uhr in dem Waldstück aufgefunden. Hinweise auf die illegale Ablagerung erbittet der Polizeiposten Westhausen unter der Rufnummer 07363/919040

