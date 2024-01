Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Korrekturmeldung zur Unfallflucht, Unfälle

Crailsheim: Unfallflucht an Kreuzung - Korrekturmeldung

Eine 77-Jährige wollte am Donnerstag gegen 12:30 Uhr von der Hohe Straße rechts in die Tiefenbacher abbiegen, als ein geradeaus über die Kreuzung fahrender unbekannter LKW-Fahrer den PKW der Seniorin erfasste und beschädigte. Nach dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entfernte sich der unbekannte LKW-Fahrer unerlaubt von der Örtlichkeit. An dem VW entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Bei dem LKW soll es sich um ein grünes Fahrzeug gehandelt haben.

Die Polizei Crailsheim bittet um Hinweise auf den Unfallverursacher und nimmt diese unter Telefon 07951 480-0 entgegen.

Anmerkung: In einer früheren Version des Textes, hieß es, dass die PKW-Fahrerin von der Tiefenbacher Straße nach rechts in die hohe Straße abbiegen wollte Wir haben den Passus nun korrigiert.

Michelfeld: Auto überschlägt sich

Gegen 18:30 Uhr am Donnerstag befuhr ein 18-Jähriger mit einem VW-Kleinwagen die K 2579 von der B 14 kommend in Richtung Witzmannsweiler. In einer Linkskurve geriet sein Fahrzeug auf der schnee-/ und eisbedeckten Fahrbahn ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Beim Verlassen der Fahrbahn überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer blieb unverletzt. An dem PKW entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Fichtenberg: Fußgängerin verletzt

Am Freitagmorgen kurz nach 8:00 Uhr befuhr eine 38 Jahre alte VW-Fahrerin die Hauptstraße in Richtung Ortsmitte. Auf der ihr entgegenkommenden Spur hielt ein Omnibus an, um Fahrgäste an der dortigen Haltestelle aussteigen zu lassen. Als der PKW etwa auf Höhe des Hecks des Busses war, rannte ein 13-jähriges Mädchen hinter dem Bus hervor und kam vor dem PKW zu Fall. Dabei verletzte sich die Jugendliche. Ob ein Zusammenstoß zwischen dem Kind und dem PKW stattgefunden hat, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

