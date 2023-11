Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Radmuttern an PKW gelöst

Wittlich (ots)

Nach bisher durchgeführten Ermittlungen der Polizei Wittlich besteht der Verdacht, dass zwischen dem 23.11.2023, 14:30 Uhr und dem 24.11.2023 07:45 Uhr auf dem "Rommelsbachparkplatz" in Wittlich, die Radmuttern an einem dort abgestellten Pkw gelockert und entwendet wurden. Dass es zu keinem Verkehrsunfall bzw. Personenschaden kam, hing einzig davon ab, dass der betroffene Fahrzeugführer rechtzeitig vor Fahrtantritt bemerkte, dass die Radmuttern fehlten. Ein Ermittlungsverfahren wegen "Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr" wurde eingeleitet. Zeugen, welche den Vorfall beobachten konnten, werden gebeten sich bei der Polizei Wittlich zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell