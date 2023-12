POL-WAF: Kreis Warendorf/Telgte. Entwarnung nach größerem Polizeieinsatz - Ergänzung zu den Pressemitteilungen vom 13.12.2023, 12.13 Uhr, 13.50 Uhr und 15.25 Uhr

Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 13.12.2023, gegen 7.00 Uhr kam es auf der Gerichtsstraße/Königstraße in Ahlen zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten. Ein 51-jähriger Ahlener befuhr mit seinem Fahrrad die Gerichtsstraße in Richtung Warendorfer Straße. Zeitgleich befuhr ein Unbekannter mit einem blauen Transporter von der Königstraße auf die Gerichtsstraße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer. ...

mehr