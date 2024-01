Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall; Versuchte Brandstiftung

Schwäbisch Gmünd - Bargau: Alkoholisiert mehrere Autos beschädigt

Am Samstag gegen 04:00 Uhr befuhr ein 62-Jähriger die Steigstraße in Richtung Stauferstraße mit seinem PKW Dacia. Auf Höhe des Friedhofs geriet der 62-Jährige, offenbar aufgrund seiner Alkoholisierung, zu weit nach rechts und stieß gegen einen geparkten PKW Opel. Der Opel wurde anschließend gegen eine Mauer und den davor geparkten PKW VW geschoben. Der VW prallte danach gegen den vor ihm geparkten PKW SEAT. Ohne sich jedoch um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der 62-Jährige die Fahrt fort in Richtung Bettringen. Beim Verlassen des Kreisverkehrs beim Sportplatz Bargau kam er wiederum zu weit nach rechts und blieb anschließend im Straßengraben liegen. Der Mann entfernte sich nun zu Fuß von der Unfallstelle, konnte aber nach kurzer Fahndung, an der mehrere Streifenwagen beteiligt waren, in der Nähe des Kreisverkehrs festgenommen werden. Der 62-Jährige hatte bei den Unfällen leichte Verletzungen erlitten. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere 10.000 Euro. Der Mann musste anschließend eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sein Führerschein wurde einbehalten. Mitarbeiter des Bauhofs waren an der Unfallstelle zur Beseitigung der ausgelaufenen Betriebsstoffe im Einsatz.

Westhausen: Versuchte Brandstiftung an Feuerwehrfahrzeug

Am Samstag gegen 00:40 Uhr war ein Mannschaftswagen der Feuerwehr Westhausen vor dem Feuerwehrmagazin in dem Finkenweg geparkt. Ein unbekannter Täter versuchte, das Fahrzeug an einem Reifen zu entzünden, wodurch der Reifen schließlich platzte und das Feuer sogleich wieder von selbst erlosch. An dem Feuerwehrfahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

