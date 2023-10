Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Unfallflucht

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Weissach im Tal: Einbruch

In der Welzheimer Straße wurde zwischen Samstagmittag und Montagmorgen in einen Rohbau eingebrochen, wobei die Diebe Elektrowerkzeuge im Wert von ca. 6000 Euro entwendeten. Der Sachschaden an einer aufgebrochenen Tür beläuft sich auf ca. 300 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen nimmt nun die Polizei in Weissach im Tal unter Tel. 07191/35260 entgegen.

Backnang: Autoräder entwendet

Kompletträder im Wert von rund 25.000 Euro wurden in der Nacht zum Montag auf dem Gelände eines Autohauses entwendet. Die Diebe überkletterten die Umfriedung des Betriebsgeländes in der Stuttgarter Straße und demontierten an vier hochwertigen Pkw BMW die Bereifung. Ob die Fahrzeuge dabei Schaden nahmen, ist noch unklar. Zeugen zum Vorfall werden gebeten, sich mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung zu setzen.

Murrhardt: Unfallflucht

Ein unbekannter Autofahrer stieß am Montag kurz nach 12.30 Uhr beim Ausparken gegen einen Pkw Seat. Dabei verursachte er ca. 2000 Euro Sachschaden und entfernte sich nach dem Vorfall unerlaubt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Brunnenstraße entsprechende Beobachtungen tätigten, sich unter Tel. 07192/5313 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell