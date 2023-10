Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Welzheim: Schwerer Unfall bei Breitenfürst

Welzheim: (ots)

Ein 43-jähriger Fahrer eines Pkw Ford befuhr am Montag gegen 10.20 Uhr die L 1155 von Alfdorf in Richtung Welzheim. Bei Breitenfürst kam das Auto aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Straße ab, wo es sich in einer angrenzenden Wiese überschlug und gegen einen Baum prallte, ehe es auf der Pferdekoppel zum Stehen kam. Eine Beifahrerin, die vermutlich nicht angegurtet war, wurde bei diesem Vorgang aus dem Auto geschleudert und lebensgefährlich verletzt. Sie musste notärztlich versorgt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht werden. Der 43-jährige Autofahrer als auch ein im Fahrzeugfond sitzendes Kleinkind wurden bei dem Unfall mindestens leicht verletzt. Beide wurde in ein Krankenhaus zur weiteren Versorgung eingeliefert. Der Schaden am Unfallauto wurde auf 4000 Euro beziffert. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Bislang gibt es keine Hinweise auf weitere unfallbeteiligte Fahrzeuge. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Welzheim unter Tel. 07182/92810 in Verbindung zu setzen.

