Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Beschädigungen, Diebstähle, Widerstand

Aalen (ots)

Aalen: Automat beschädigt

Ein Unbekannter versuchte einen Zigarettenautomaten in der Hopfenstraße aufzubrechen, was jedoch misslang. Der Schaden in Höhe von rund 1000 Euro wurde am Samstagnachmittag bekannt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Vorfahrt missachtet

Ein Linienbus fuhr am Samstag gegen 10 Uhr von der Schoppenhauerstraße in Richtung Kantstraße. Im dortigen Kreuzungsbereich übersah er einen von links kommenden Audi eines 58-Jährigen, wodurch es zum Unfall kam. Der Linienbus war zum Unfallzeitpunkt mit etwa 15 Fahrgästen besetzt. Verletzt wurde niemand, es entstand lediglich Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Aalen: Farbschmiererei

In der Nacht zum Sonntag beschmierten Unbekannte den Verbindungsweg zwischen der Richthofenstraße und der Helenenstraße. Es wurde ein Hakenkreuz, ein Davidstern sowie ein Schriftzug auf den Boden aufgebracht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Ellwangen: Mopedfahrer gestürzt

Ein 16-Jähriger Mopedfahrer geriet am Samstag gegen 15:20 Uhr auf der L1076 zwischen Röhlingen und Pfahlheim auf regennasser Fahrbahn ins Schlingern und stürzte in der Folge. Hierbei wurde der 16-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Rainau-Schwabsberg: Diebstahl aus Scheune

Mit einem grünen Kleinwagen und HD-Kennzeichen flüchteten am Donnerstag zwei mutmaßliche Einbrecher, die in eine Scheune im Schloßberg eingedrungen waren. Aus der Scheune entwendeten sie zwischen 22 Uhr und 23 Uhr einen Laptop, zwei E-Scooter, einen Akkuschrauber sowie einen Sack voll Pfandflaschen im Gesamtwert von rund 1350 Euro. Wer kann Angaben zu dem grünen Kleinwagen machen? Möglicherweise ist das Fahrzeug oder verdächtige Personen zum Tatzeitraum aufgefallen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Rainau: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Freitag befuhr ein 22-Jähriger mit seinem BMW die B290 von Aalen in Richtung Ellwangen. Zwischen der L1029 und der Abzweigung Schwabsberg überholte er zunächst mehrere Fahrzeuge einer Kolonne. Als er anschließend wieder einscherte, geriet er auf aufgrund nasser Fahrbahn und vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach ein paar hundert Meter kam der BMW an einem Abhang zum Stehen. Bei dem Unfall wurde ein 23-jähriger Beifahrer schwer sowie der Fahrer und ein weiterer 25-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 40000 Euro Schaden.

Ellwangen-Neunstadt: Einbruch

Zwischen Donnerstag, 20:30 Uhr und Freitag, 8 Uhr wurde in einen Betrieb in der Max-Eyth-Straße eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich über ein aufgehebeltes Fenster Zutritt zum Gebäude. Hieraus entwendeten sie mehrere Werkzeugmaschinen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 zu melden.

Heubach: Motorradfahrer im Kreisverkehr übersehen

Ein 82-jähriger Daimler-Fahrer übersah am Sonntag gegen 18:10 Uhr beim Befahren eines Kreisverkehrs in der Gmünder Straße einen im Kreisverkehr befindlichen 39-jährigen Motorradfahrer. Infolgedessen kam es zur Kollision, wobei der Motorradfahrer leicht verletzt wurde.

Herlikofen: Einbruch

Im Zeitraum zwischen Freitag, 18:30 Uhr und Samstag, 19 Uhr verschafften sich Einbrecher unerlaubt Zutritt zu einem Wohnhaus Am Limes. Im Haus entwendeten die Diebe unter anderem Goldmünzen und eine Handtasche. Der Schaden am Gebäude beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu melden.

Mögglingen: Versuchter Opferstockaufbruch

Zwischen Samstag, 19 Uhr und Sonntag, 8 Uhr wurde am Kirchplatz versucht, einen Opferstock der dortigen Kirche aufzubrechen. Dies gelang dem Dieb jedoch nicht. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Bettringen: Sachbeschädigung

Ein bislang Unbekannter warf zwischen Samstag, 13:30 Uhr und Sonntag, 8:20 Uhr mit einem Ziegelstein die Fensterfront der Schulmensa der Berufsschule in der Heidenheimer Straße ein. Der hierbei entstandene Schaden beträgt etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Eschach: Trunkenheitsfahrt endet nach Widerstand in Gewahrsam

Am Sonntagfrüh leistete ein alkoholisierter 51-jähriger Mann Widerstand. Der Mann war zuvor in der Hauptstraße aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Gegen 1:25 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung ein Mercedes auf, der in der Hauptstraße in Schlangenlinien fuhr. Daher beabsichtigten die Beamten eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Während der Kontrolle nahmen die Beamten Atemalkoholgeruch wahr. Ein daraufhin durchgeführter Test ergab einen vorläufigen Wert von über 1,8 Promille. Dem Mann sollte eine Blutprobe entnommen werden. In der Klinik leistete er Widerstand und trat nach den Polizisten sowie Arzt. Ebenso beschimpfe er die eingesetzten Polizeibeamten und zeigte sich auch ihnen gegenüber äußerst aggressiv. Da der Mann nach Beendigung der Maßnahmen im Krankenhaus die Örtlichkeit nicht verlassen wollte, wurde er in Gewahrsam genommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Außerdem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung sowie Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Bettringen: Diebstahl aus PKW

Ein bislang Unbekannter schob zwischen Freitag, 22 Uhr und Samstag, 22:20 Uhr einen im Berliner Weg geparkten und unverschlossenen VW einer 23-Jährigen auf die Straße und öffnete sämtliche Türen sowie die Motorhaube. Anschließend entwendete er eine Brille sowie ein Ladekabel im Gesamtwert von etwa 130 Euro. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu melden.

Schwäbisch Gmünd-Straßdorf: Unfallflucht

Am Freitag parkte ein 61-Jähriger seinen VW an einer Zufahrtstraße zur einer Sporthalle in der Wallenstraße. Als er gegen 22:30 Uhr zurückkehrte stellte er einen Schaden in Höhe von rund 4000 Euro fest. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

