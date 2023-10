Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Feuerwehreinsatz - Vandalismus an Schule - Unfälle

Landkreis Schwäbisch Hall: (ots)

Crailsheim: Fußgänger von Lkw erfasst

Offenbar Glück im Unglück hatte eine 58 Jahre alte Fußgängerin am Montagmorgen, als sie bei einem Verkehrsunfall unverletzt blieb. Ein 63 Jahre alter Lkw-Fahrer hatte die Frau übersehen, als sie die Zufahrt zu einer Firma in der Straße "Zum Flügelau" passierte und sie hierbei mit seinem Fahrzeug erfasst. Die Frau wurde zunächst etwas nach vorne weggeschoben, stürzte dann auf die Erde und geriet mit den Beinen unter die Zugmaschine. Sowohl die 58-Jährige, als auch eine Zeugin machten lautstark auf sich aufmerksam, so dass der 63-Jährige seinen Lkw sofort stoppte. Die 58-Jährige wurde sicherheitshalber zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Crailsheim: Parkrempler

Beim Ausparken seines Mercedes Benz streifte ein 81-Jähriger am Montagvormittag gegen 11 Uhr einen VW Polo, der auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Schönebürgstraße abgestellt war. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 1500 Euro.

Crailsheim: Feuerwehreinsatz

Mit 14 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen rückte die Freiwillige Feuerwehr Crailsheim am Sonntagabend in die Mozartstraße aus. Beim Anfeuern eines Kamins war der Rauch offenbar nicht abgezogen, sondern wurde in die Wohnung gedrückt. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, ob es zu einem Kaminbrand kommen wird, rückte die Feuerwehr sicherheitshalber an.

Gerabronn: Parkrempler

Auf rund 2000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein 67-Jähriger am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr verursachte, als er beim Ausparken mit seinem BMW einen im Steinäckerweg abgestellten Audi streifte.

Oberrot: Hoher Sachschaden durch Sachbeschädigung

Zwischen Freitagabend 20 Uhr und Samstagmorgen 6 Uhr beschädigten Unbekannte insgesamt 16 Glaselemente am Schulgebäude der Haupt- und Werkrealschule, indem sie mit Steinen gegen die Scheiben warfen. Die Täter traten zudem gegen ein Dachablaufrohr, welches dadurch eingedellt wurde. Insgesamt verursachten die Unbekannten einen Schaden von rund 20.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Mainhardt, Tel.: 07903-940016 entgegen.

Schwäbisch Hall: 15.000 Euro Schaden

Eigenen Angaben zufolge musste ein 42-Jähriger auf der Bühlertaglstraße am Montagmorgen einem die Fahrbahn querenden Tier ausweichen. Hierbei kam er mit seinem VW Lupo von der Straße ab, fuhr gegen ein Verkehrszeichen und prallte dann mit dem Pkw gegen ein Gebäude. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

