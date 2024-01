Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: KORREKTURMELDUNG "Versuchte Brandstiftung"

Aalen (ots)

Leider hat sich in der ursprünglichen Meldung vom 20.01.2024; 12:35 Uhr ein Fehler (Tatzeit) eingeschlichen.

Hier ist die vollständige, korrigierte Fassung:

Westhausen: Versuchte Brandstiftung an Feuerwehrfahrzeug

Am Freitag gegen 21:15 Uhr war ein Mannschaftswagen der Feuerwehr Westhausen vor dem Feuerwehrmagazin in dem Finkenweg geparkt. Ein unbekannter Täter versuchte, das Fahrzeug an einem Reifen zu entzünden, wodurch der Reifen schließlich platzte und das Feuer sogleich wieder von selbst erlosch. An dem Feuerwehrfahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell