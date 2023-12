POL-GM: "Einmündung verfehlt"

Gummersbach (ots) - Wegen Sachbeschädigung an mehreren Autos ermittelt die Polizei gegen einen 19-Jährigen aus Gummersbach. Mehrere Zeugen hatten gegen 22.20 Uhr am 2. Weihnachtstag beobachtet, wie der Tatverdächtige auf der Hohensteinstraße in Gummersbach-Rebbelroth mehrere Autos durch Fußtritte beschädigte. Als Zeugen dem Beschuldigten folgten, versuchte dieser ...

