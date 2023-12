POL-GM: Führerschein nach Trunkenheitsfahrt sichergestellt

Engelskirchen (ots) - In Ründeroth sind Einbrecher an Heiligabend in ein Haus in der Kleiststraße eingestiegen. Zwischen 16.00 und 23.45 Uhr nutzten Kriminellen die Abwesenheit der Bewohner aus, um die Terrassentüre aufzuhebeln und die Wohnung zu durchsuchen. Mit aufgefundenem Schmuck konnten sie unerkannt entkommen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen. Rückfragen von ...

