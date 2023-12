Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kind angefahren und leicht verletzt

Meiningen (ots)

Dienstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in der Straße "Am Steingraben" in Meiningen. Ein 32-jähriger Autofahrer fuhr gerade mit seinem Ford in Richtung Utendorfer Straße, als plötzlich ein 8-jähriges Kind hinter einem Kleinbus hervor auf die Straße lief. Der Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Kind wurde leicht verletzt ins Klinikum gebracht. Der 32-Jährige blieb unverletzt und auch an seinem Fahrzeug entstand nach aktuellen Erkenntnissen kein Sachschaden.

