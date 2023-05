LPI-EF: Falschgeld im Umlauf

Sömmerda (ots) - Am Samstag kontrollierten die Beamten der PI Sömmerda in den Abendstunden einen 38jährigen Radfahrer in Walschleben. Sein Atemalkoholtest ergab 2,33 o/oo. Eine entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Polizeiinspektion Sömmerda Telefon: 03634 336 0 E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de ...

