Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei anlässlich 59. MSC im Einsatz - Sicherheit aller Bahnnutzer hat höchste Priorität

Vom 17. bis 19. Februar 2023 findet in der bayerischen Landeshauptstadt die 59. Munich Security Conference (MSC 2023) statt. Die Münchner Bundespolizei wird dazu ab Freitag (17. Februar) in ihrem Zuständigkeitsbereich, dem Gebiet der Bahnanlagen, verstärkt unterwegs sein.

Am kommenden Wochenende werden deutlich mehr Bundespolizisten als gewohnt in Münchens S-Bahnen, Bahnhöfen und Haltepunkten für die Sicherheit aller Reisenden sorgen. Hierfür werden die in München ansässigen Stammkräfte durch Beamte aus anderen bayerischen Dienststellen unterstützt. Zu den Schwerpunktzeiten werden sich fast 300 Beamte gleichzeitig im Einsatz befinden.

Ganz besonders werden die Beamten und Beamtinnen neben dem Haupt-, dem Ost- und Pasinger Bahnhof dabei auch die S-Bahn-Stammstrecke mit den Haltepunkten Marienplatz und Karlstor (Stachus) rund um das Demonstrationsgeschehen am Samstag (18. Februar 2023) im Blick haben.

"Aufgabe der Bundespolizei ist es, den Demonstrationsteilnehmern und alle anderen, die per Bahn nach München reisen, einen sicheren Aufenthalt im Bahnbereich zu gewährleisten", so Einsatzleiter Polizeioberrat Dr. David Parma: "Höchste Priorität hat die Sicherheit aller Nutzer der Bahn und deren Anlagen".

Die Pressestelle der Münchner Bundespolizei twittert anlassbezogen unter #MSC2023 auf dem Twitter-Account @bpol_by. Medienanfragen zu Einsatzanlässen, vorwiegend im bahnpolizeilichen Zuständigkeitsbereich, bitten wir ausschließlich unter den Rufnummern 089/515550-1102 oder 0171/3559659 an die Pressestelle der Bundespolizeiinspektion München zu richten.

