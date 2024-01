Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei brennende Mülltonnen im Hinterhof

Hamm-Rhynern (ots)

Zwei Mülltonnen gerieten am Samstag, 27. Januar, gegen 3.10 Uhr nachts, in einem Hinterhof an der Menzelstraße in Brand.

Ein Zeitungsausträger bemerkte den Brand und alarmierte die Einsatzkräfte. Er konnte zwei männliche Personen im Alter von etwa 18 Jahren sehen, die aus dem Hinterhof in die gegenüberliegende Rauchstraße liefen. Die Feuerwehr löschte die Flammen und konnte zwei weitere Abfallcontainer aus dem Gefahrenbereich ziehen, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern.

Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro, Gebäudeschaden entstand nicht.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die die verdächtige Personen wahrgenommen haben. Hinweise bitte an Telefon 02381 916-0 oder hinweise.hamm@polizei.nrw.de.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell