Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht - Auffahrunfall

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Dienstag (12.09.), gegen 16:30 Uhr, befuhr eine 29-jährige Pkw-Fahrerin den Hubertusweg aus Richtung Hainstraße kommend in Richtung Heinrich-von-Stephan-Straße. Ein unbekannter Transporter Fahrer befuhr zeitgleich den Hubertusweg in entgegengesetzter Richtung. Dabei stieß die Ladefläche des Transporters aus noch unklarer Ursache mit dem linken Außenspiegel des Pkws aneinander. Der Transporter Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelte es sich nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen um einen mintgrünen Transporter mit einem Kennzeichen des Landkreises Hersfeld-Rotenburg. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro an dem Auto. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auffahrunfall

Ludwigsau. Am Dienstag (12.09.), gegen kurz vor 17 Uhr, befuhren ein 67-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld und ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Ludwigsau in dieser Reihenfolge die B27 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Friedlos. Der 67-Jährige musste nach aktuellem Kenntnisstand auf dieser Strecke verkehrsbedingt bremsen. Dies bemerkte der 24-Jährige vermutlich zu spät und fuhr auf. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der 67-Jährige wurde vor Ort in einem Rettungswagen behandelt. Der 24-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Klinikum verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Der Pkw des Bad Hersfelders war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auslaufende Betriebsstoffe wurden vor Ort abgebunden.

Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell