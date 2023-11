Coesfeld (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich am Montag (30.10.2023) in der Zeit von 09:50 - 10:55 Uhr durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zum Objekt. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume des Hauses und entwendeten Bargeld. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Dülmen 02594-7930 Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

