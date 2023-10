Coesfeld (ots) - In Ascheberg waren am Sonntag (29.10.23) Einbrecher unterwegs. An der Straße Schlingermanns Hof hebelten Unbekannte zwischen 14.30 Uhr und 19.20 Uhr die Terrassentüre eines Hauses auf. Die Täter entwendeten Bargeld und Schmuck. Nach bisherigem Kenntnisstand flüchteten Einbrecher zwischen 3 Uhr und 9.15 Uhr ohne Beute aus einer Gaststätte am Frieport in Davensberg. Zuvor hebelten sie eine Tür auf. ...

