POL-COE: Senden, Steverstraße/Betrunkener Autofahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Coesfeld (ots)

Im Rahmen einer Streifenfahrt bemerkte ein Polizeiteam in Senden auf der Straße Biete ein Auto, wo bekannt war, dass der Halter momentan keine Fahrerlaubnis besitzt. Das Auto hielt in der Steverstraße ohne Anhaltesignale der Polizei an. Der Fahrer verließ das Auto und entfernte sich zu Fuß. Polizeibeamte konnten den Fahrer, einen 40-jährigen Sendener, in der Nähe auf einem Parkplatz stellen. Bei der Überprüfung bestätigte sich der Verdacht, dass der Sendener im Moment keine Fahrerlaubnis besitzt. Weiterhin konnte in seiner Atemluft Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Auch ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Der Sendener wurde zur Polizeiwache in Lüdinghausen verbracht, wo ihm Blutproben entnommen wurden. Bei der Durchsuchung des Mannes konnten weiterhin Drogen aufgefunden werden. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter Drogen- und Alkoholeinfluss, sowie dem Besitz von Betäubungsmitteln.

