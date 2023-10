Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Robert-Bosch-Straße/Einbruch in Raiffeisen-Markt - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Über das Dach versuchten Unbekannte in der Nacht zum Freitag (27.10.) in den Raiffeisen-Markt in Olfen einzubrechen. Um kurz nach 4.00 Uhr ging ein Einbruchsalarm ein. Vor Ort konnte kein Täter angetroffen werden. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme war nicht bekannt, ob die bislang unbekannten Tatverdächtigen das Gebäude betreten haben oder etwas gestohlen wurde. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

