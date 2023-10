Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg/ (Versuchte) Einbrüche

Coesfeld (ots)

In Ascheberg waren am Sonntag (29.10.23) Einbrecher unterwegs.

An der Straße Schlingermanns Hof hebelten Unbekannte zwischen 14.30 Uhr und 19.20 Uhr die Terrassentüre eines Hauses auf. Die Täter entwendeten Bargeld und Schmuck.

Nach bisherigem Kenntnisstand flüchteten Einbrecher zwischen 3 Uhr und 9.15 Uhr ohne Beute aus einer Gaststätte am Frieport in Davensberg. Zuvor hebelten sie eine Tür auf.

Nicht ins Haus gelangten Einbrecher in der Burgstraße in Davensberg, wo sie gegen 1.55 Uhr versuchten, eine Türe aufzuhebeln. On allen Fällen bittet die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930 um Hinweise.

