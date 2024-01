POL-PDLD: Verkehrskontrolle

Landau (ots) - In den frühen Morgenstunden des 19.01.2024, gegen 00:45 Uhr wurde ein 23-jähriger Skoda-Fahrer in der Godramsteiner Straße in Landau durch Kräfte der Polizeiinspektion Landau kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich der Verdacht des Konsums von Alkohol durch den Fahrer. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,94 Promille. Der 23-Jährige wurde mit zur Polizeidienststelle ...

