Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Auffällige Fahrweise wegen Alkoholkonsum

Landau (ots)

Am 18.01.2024 wurde der Polizei Landau gegen 18:00 Uhr ein BMW-Fahrer gemeldet, welcher auffällig die A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe befahren würde. Der BMW konnte in Höhe Autobahnabfahrt Kandel-Nord durch die Kräfte der Polizei festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Der Grund für die auffällige Fahrweise konnte schnell ermittelt werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,54 Promille. Der 44-Jährige wurde sodann zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. Auch die Führerscheinstelle wurde hierüber informiert.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell