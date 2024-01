Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht auf dem Aldi-Parkplatz in Annweiler

Annweiler (ots)

Am gestrigen Donnerstag wurde auf dem Aldi-Parkplatz in Annweiler zwischen 11 und 12 Uhr ein schwarzer VW UP! beschädigt. Aufgrund entsprechender Lackanhaftungen kann davon ausgegangen werden, dass ein weißes Fahrzeug gegen den VW gefahren war und sich von der Unfallörtlichkeit entfernte, ohne die notwendigen Feststellungen zu ermöglichen. Die Polizei Annweiler bittet um Hinweise in der Sache.

