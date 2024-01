POL-PDLD: Wintergefahren im Blick

Kandel (ots) - Am 16.01.2024 wurden in Kandel im Barthelsmühlring über den Vormittag mehrere LKW einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnten durch die Beamten 17 Verstöße, unter anderem ein Ladungsverstoß, festgestellt werden. Einem LKW-Fahrer musste die Weiterfahrt aufgrund eines schwerwiegenden Verstoßes untersagt werden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Wörth Pressestelle Telefon: 07271-9221-1803 piwoerth@polizei.rlp.de ...

