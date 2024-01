POL-PDLD: Rheinzabern - Fahrt unter Drogeneinfluss

Steinweiler (ots) - Unbekannte Täter brachen am 16.01.2024 gegen 20:30 Uhr in ein Wohnanwesen in der Goethestraße ein. Entwendet wurde hierbei nichts. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen oder Personen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Wörth unter 07271-92210 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Wörth ...

