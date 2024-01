POL-PDLD: Steinweiler - Einbruch in Wohnhaus

Bornheim (ots) - Am 16.01.2024 wurde gegen 20:10 Uhr ein 59-jähriger Mercedes-Fahrer in Bornheim in der Wiesenstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Über eine gültige Fahrerlaubnis verfügte dieser nicht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Da der 59-Jährige in der Vergangenheit wegen gleichgelagerter Delikte in Erscheinung getreten ist, wurde zudem sein Fahrzeug zwecks Einziehung sichergestellt. Rückfragen ...

