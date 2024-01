Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Glatteisunfälle

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Bis 13.30 Uhr ereigneten sich im Bereich Edenkoben sechs Glatteisunfälle. Um 07.10 befuhr ein 32 Jahre alter Autofahrer die A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe, als ihm die Frontscheibe wegen einsetzendem Regen zufror und er dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Hierdurch kollidierte er mit der Schutzplanke. An seinem PKW entstand leichter Sachschaden. Gegen 09.45 Uhr wollte im Industriering ein Sattelzugfahrer mit seinem LKW abbiegen. Beim Abbremsen rutschte der Auflieger quer über die Straße. Ein entgegenkommender 42 Jahre alter Autofahrer erkannte die Situation, wollte abbremsen und rutschte dabei in den Auflieger. An seinem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Im Tränkweg rutschte gegen 10 Uhr ein 47-Jähriger wegen Straßenglätte in ein geparktes Fahrzeug und verursachte Sachschaden. Eine 26-jährige Autofahrerin wollte in der gleichen Straße links abbiegen, kam von der Straße ab und krachte gegen einen Baum. Zur gleichen Uhrzeit kam es im oberen Schnetzweg in Maikammer zu einem Verkehrsunfall, wo ein 71 Jahre alter Mann mit seinem PKW in ein geparktes Fahrzeug rutschte. Auch in St. Martin kollidierte ein 77-Jähriger beim Befahren des Parkplatzes am Pfarrzentrum mit einem eingeparkten Fahrzeug, weil er infolge Glatteis ins Rutschen kam. Alle beteiligten Autofahrer blieben unverletzt, allerdings entstand ein Gesamtunfallschaden von über 110.000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell